Дольф Лундгрен: Мне нравится Емельяненко, Макгрегор – интересный Американский актер назвал своих любимых бойцов.

Известный актер Дольф Лундгрен поделился своим мнением о смешанных единоборствах.

«Я не большой эксперт в этом, – сказал Лундгрен. – Сейчас бойцов стало так много. Я больше был погружен в тему, когда дрались Кутюр, Линделл, Лиото Мачида, Андерсон Силва. Теперь они уже старые.

А молодых ребят я не знаю. Мне нравится российский тяжеловес Федор (Емельяненко). Он был хорош. А так, даже не назову своего любимого бойца.

Может Конор Макгрегор? А да, точно. Он интересный. Он чем-то похож на Мачиду. Он хорошо чувствует дистанцию и тайминг».

Напомним, в июне 42-летний Емельяненко подписал новый контракт с Bellator на три поединка.