Джон Джонс: Делаю правильные вещи, когда этого никто не видит - Советский спорт
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05 июля 2019 13:22ММАГичунцев Артур

Джон Джонс: Делаю правильные вещи, когда этого никто не видит

В эти выходные американцу предстоит очередная защита титула.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал о своем поведении перед боем против бразильца Тьяго Сантоса, который пройдет 6 июля в Лас-Вегасе.

«Меня все знают, как парня, который делал хорошие и плохие вещи. Сейчас я пытаюсь быть хорошим, но если оценивать каждого из нас с точки зрения религии, то все мы грешные люди с самого рождения.

Я делаю правильные вещи, когда этого никто не видит. Я не считаю себя идеальным, я просто хочу поступать правильно. Вот и все», – приводит слова Джонса MMA News.

Ранее сообщалось, что американец был пойман на применении допинга, а также употреблении наркотических веществ. При этом он был замешен в скандальном ДТП, когда сбил на своем автомобиле беременную женщину и скрылся с места происшествия.

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