Правозащитники обратились к Макгрегору с призывом отказаться от норковых шуб - Советский спорт
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05 июля 2019 19:51ММАГичунцев Артур

Правозащитники обратились к Макгрегору с призывом отказаться от норковых шуб

На данный момент ирландец восстанавливается от травмы руки.

Организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) выступила с обращением к бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору с просьбой перестать носить шубы из натурального меха.

Директор PETA Элиза Аллен в своем письме отметила, что этот поступок поможет спасти жизнь другим животным. При этом девушка посоветовала бойцу посмотреть, в каких условиях они находятся перед смертью.

Также Аллен сообщила, что Ирландия уже отказалась от мехового фермерства и попросила Макгрегора не оставлять ее заявление без ответа.

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