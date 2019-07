Правозащитники обратились к Макгрегору с призывом отказаться от норковых шуб

Организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) выступила с обращением к бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору с просьбой перестать носить шубы из натурального меха.

Директор PETA Элиза Аллен в своем письме отметила, что этот поступок поможет спасти жизнь другим животным. При этом девушка посоветовала бойцу посмотреть, в каких условиях они находятся перед смертью.

Также Аллен сообщила, что Ирландия уже отказалась от мехового фермерства и попросила Макгрегора не оставлять ее заявление без ответа.

The animals are counting on YOU, Conor!



You have an opportunity to prevent more animals from suffering for fur coats.@PETAUK is urging Conor McGregor @TheNotoriousMMA to donate his furs back to the animals he stole them from: https://t.co/sJwuJy4kuB pic.twitter.com/zkACTb8jUp