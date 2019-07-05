Правозащитники обратились к Макгрегору с призывом отказаться от норковых шуб

Организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) выступила с обращением к бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору с просьбой перестать носить шубы из натурального меха.
Директор PETA Элиза Аллен в своем письме отметила, что этот поступок поможет спасти жизнь другим животным. При этом девушка посоветовала бойцу посмотреть, в каких условиях они находятся перед смертью.
Также Аллен сообщила, что Ирландия уже отказалась от мехового фермерства и попросила Макгрегора не оставлять ее заявление без ответа.
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