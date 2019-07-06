Хабиб Нурмагомедов: В Абу-Даби через клетку прыгать не буду

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пообещал не нарушать дисциплину во время боя с Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби.
В октябре 2018 года россиянин перелез через ограждение и затеял конфликт с болельщиками и секундантами побежденного им Конора Макгрегора.
– В Абу-Даби я сохраню свой титул. Но только без прыжков через клетку, – сказал Нурмагомедов.
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