Кормье заявил, что его третий бой против Джонса зависит от предложенного гонорара

Чемпион UFC в тяжелом весе Дэниел Кормье ответил на вопрос о третьем поединке против обладателя титула в полутяжелом весе Джона Джонса.
«Когда президент UFC откроет свою чековую книжку и скажет, что вам, ребята, платят, тогда вы увидите наш третий бой. В любом случае именно этот фактор сыграет решающую роль», – цитирует американца MMA Fighting.
17 августа Кормье предстоит поединок против американца Стипе Миочича, которого он победил в прошлом году.
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