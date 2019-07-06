Кормье заявил, что его третий бой против Джонса зависит от предложенного гонорара - Советский спорт
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06 июля 2019 14:44ММАГичунцев Артур

Кормье заявил, что его третий бой против Джонса зависит от предложенного гонорара

Американец дважды встречался со своим соотечественником и оба поединка проиграл.

Чемпион UFC в тяжелом весе Дэниел Кормье ответил на вопрос о третьем поединке против обладателя титула в полутяжелом весе Джона Джонса.

«Когда президент UFC откроет свою чековую книжку и скажет, что вам, ребята, платят, тогда вы увидите наш третий бой. В любом случае именно этот фактор сыграет решающую роль», – цитирует американца MMA Fighting.

17 августа Кормье предстоит поединок против американца Стипе Миочича, которого он победил в прошлом году.

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