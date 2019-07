Джонса и Сантоса вывозили со стадиона на инвалидных креслах (видео)

Поединок прошел в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 239 и завершился победой американца раздельным решением судей со счетом: 47-48, 48-47, 48-47.

Как сообщает ESPN, после окончания турнира оба бойца не смогли покинуть самостоятельно покинуть стадион.

Напомним, что сразу по окончании турнира президент UFC Дана Уайт заявил, что у организации нет заинтересованности в реванше между Джонсом и Сантосом.

After a five round battle at #UFC239, both @JonnyBones and @TMarretaMMA leave in wheelchairs ♿️ pic.twitter.com/iydTVOFsUn