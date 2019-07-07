Джонса и Сантоса вывозили со стадиона на инвалидных креслах (видео)

Поединок прошел в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 239 и завершился победой американца раздельным решением судей со счетом: 47-48, 48-47, 48-47.
Как сообщает ESPN, после окончания турнира оба бойца не смогли покинуть самостоятельно покинуть стадион.
Напомним, что сразу по окончании турнира президент UFC Дана Уайт заявил, что у организации нет заинтересованности в реванше между Джонсом и Сантосом.
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