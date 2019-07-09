Штырков после ухода из UFC получил двухлетнюю дисквалификацию

Представители USADA наказали двухлетней дисквалификацией российского бойца Ивана Штыркова.
Согласно источнику, такое решение было принято после его ухода из UFC. Ранее стало известно, что уроженец Хабаровска провалил допинг-тест из-за чего руководство лиги договорилось с ним о расторжении контракта.
Отметим, что Штырков так и не успел дебютировать в этом промоушене.
На данный момент россиянин является бойцом японской организации RIZIN, которая не подпадает под действия устава USADA. Таким образом, спортсмен сможет выступать в этой лиге.
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