Александр Густаффсон: Не могу свыкнуться с мыслью, что больше не буду драться - Советский спорт
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10 июля 2019 18:51ММА

Александр Густаффсон: Не могу свыкнуться с мыслью, что больше не буду драться

Шведский боец ММА Александр Густаффсон заявил, что я по-прежнему испытываю страсть к боям.

– Бой с Энтони Смитом прошел не по тому сценарию, на который я рассчитывал. Я был сильно расстроен, я оставил перчатки в октагоне и думал, что с меня хватит. Но я по-прежнему испытываю страсть к боям, мои руки чешутся.

Это новое чувство, прошло около месяца, но я не могу свыкнуться с мыслью, что больше не буду драться. Да, я принял решение, но нужно время, чтобы все осознать и принять. Нужно адаптироваться к изменившейся жизни, – цитирует Густафссона «Газета.Ru» со ссылкой на MMA Junkie.

Напомним, что Густафссон провел на профессиональном уровне 24 поединка и несколько раз был претендентом на титул. Однако швед проиграл в четырех из шести последних боев.

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