Тони Фергюсон: Моя цель – бой с Нурмагомедовым - Советский спорт
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10 июля 2019 21:03ММАГичунцев Артур

Тони Фергюсон: Моя цель – бой с Нурмагомедовым

В крайнем поединке американец победил соотечественника Дональда Серроне.

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон готов заменить Дастина Порье в бою с обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, представитель США сразится с уроженцем Дагестана 7 сентября на турнире в Абу-Даби.

«Моя главная цель – бой с Хабибом. Я могу заменить его в поединке с Порье или занять место Дастина. Для меня нет никакой разницы. Я просто хочу подраться за титул», – приводит слова американца MMAJunkie.

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