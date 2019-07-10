Тони Фергюсон: Моя цель – бой с Нурмагомедовым

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон готов заменить Дастина Порье в бою с обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым.
Напомним, представитель США сразится с уроженцем Дагестана 7 сентября на турнире в Абу-Даби.
«Моя главная цель – бой с Хабибом. Я могу заменить его в поединке с Порье или занять место Дастина. Для меня нет никакой разницы. Я просто хочу подраться за титул», – приводит слова американца MMAJunkie.
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