Нурмагомедов поздравил Кормье с титулом лучшего бойца года

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Даниэля Кормье с титулом лучшего бойца года по версии ESPN, сообщает «Газета.Ru».
40-летний американец стал лауреатом премии ESPY, церемония вручения которой прошла в среду в Лос-Анджелесе.
«Поздравляю моего брата. Даниэль, ты заслужил это, как никто другой. Настоящий 40-летний работяга», – написал 30-летний российский боец.
Отметим, что в прошлом году Кормье выиграл все три проведенных боя: у Волкана Оздемира (20 января), Стипе Миочича (7 июля) и Деррика Льюиса (3 ноября).
17 августа на турнире UFC 241 Кормье проведет еще один бой с Миочичем.
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