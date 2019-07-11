Нурмагомедов поздравил Кормье с титулом лучшего бойца года - Советский спорт
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11 июля 2019 11:12ММАЛипкин Антон

Нурмагомедов поздравил Кормье с титулом лучшего бойца года

Американец стал лауреатом премии ESPN.

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Даниэля Кормье с титулом лучшего бойца года по версии ESPN, сообщает «Газета.Ru».

40-летний американец стал лауреатом премии ESPY, церемония вручения которой прошла в среду в Лос-Анджелесе.

«Поздравляю моего брата. Даниэль, ты заслужил это, как никто другой. Настоящий 40-летний работяга», – написал 30-летний российский боец.

Отметим, что в прошлом году Кормье выиграл все три проведенных боя: у Волкана Оздемира (20 января), Стипе Миочича (7 июля) и Деррика Льюиса (3 ноября).

17 августа на турнире UFC 241 Кормье проведет еще один бой с Миочичем.

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Congratulations brother @dc_mma you deserve more than anyone. 40 years old real hard-worker 🤝

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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