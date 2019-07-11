Хабиб Нурмагомедов: Емельяненко и Сен-Пьер – лучшие бойцы в истории ММА - Советский спорт
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11 июля 2019 13:01ММАГичунцев Артур

Хабиб Нурмагомедов: Емельяненко и Сен-Пьер – лучшие бойцы в истории ММА

Ранее сообщалось, что уроженец Дагестана хочет провести поединок против Сен-Пьера.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал лучших бойцов в истории смешанных единоборств.

Он считает, что это звание принадлежит россиянину Федору Емельяненко и канадцу Жоржу Сен-Пьеру.

«Очень уважаю Сен-Пьера. Этот парень был чемпионом в двух весовых категориях. Думаю, именно его можно назвать величайшим бойцом в истории UFC.

А если брать в целом, то это, конечно, Сен-Пьер и Федор Емельяненко», – рассказал уроженец Дагестана в интервью журналисту TSN Аарону Бронстетеру.

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