Хабиб Нурмагомедов: Емельяненко и Сен-Пьер – лучшие бойцы в истории ММА Ранее сообщалось, что уроженец Дагестана хочет провести поединок против Сен-Пьера.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал лучших бойцов в истории смешанных единоборств.

Он считает, что это звание принадлежит россиянину Федору Емельяненко и канадцу Жоржу Сен-Пьеру.

«Очень уважаю Сен-Пьера. Этот парень был чемпионом в двух весовых категориях. Думаю, именно его можно назвать величайшим бойцом в истории UFC.

А если брать в целом, то это, конечно, Сен-Пьер и Федор Емельяненко», – рассказал уроженец Дагестана в интервью журналисту TSN Аарону Бронстетеру.