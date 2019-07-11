Дастин Порье: Нурмагомедов – подходящий соперник для того, чтобы стать великим - Советский спорт
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11 июля 2019 17:05ММАГичунцев Артур

Дастин Порье: Нурмагомедов – подходящий соперник для того, чтобы стать великим

Встреча пройдет 7 сентября на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье дал комментарий перед боем с обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым.

«Я хочу забрать пояс Хабиба. Все зависит только от меня. Это шанс стать великим. Думаю, что Нурмагомедов – подходящий соперник для этого.

Сейчас я переживаю самое лучшее время в карьере. Можно сказать, что я на пике. Так что, бой с Хабибом пройдет в подходящее время. Считаю, что именно так становятся легендами – в боях с неуязвимым соперником», – сказал американец в эфире подкаста Ива Эдварадса.

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