Дастин Порье: Нурмагомедов – подходящий соперник для того, чтобы стать великим

Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье дал комментарий перед боем с обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым.
«Я хочу забрать пояс Хабиба. Все зависит только от меня. Это шанс стать великим. Думаю, что Нурмагомедов – подходящий соперник для этого.
Сейчас я переживаю самое лучшее время в карьере. Можно сказать, что я на пике. Так что, бой с Хабибом пройдет в подходящее время. Считаю, что именно так становятся легендами – в боях с неуязвимым соперником», – сказал американец в эфире подкаста Ива Эдварадса.
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