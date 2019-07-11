Обидчик Минакова подерется с Бейдером за титул чемпиона Bellator - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 июля 2019 19:42ММАГичунцев Артур

Обидчик Минакова подерется с Бейдером за титул чемпиона Bellator

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Чемпион Bellator в двух весовых категориях Райан Бейдер вернется в октагон 7 сентября.

В этот день американец проведет защиту титула против француза Чейка Конго. Их поединок пройдет в Сан-Хосе (США) и будет транслироваться на стриминговой платформе DAZN.

В крайнем поединке Бэйдер нокаутировал россиянина Федора Емельяненко, а француз Конго победил другого представителя РФ – Виталия Минакова.

11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
09/07 07:30Хоккей
Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроковВ двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
11/07 16:00Хоккей
Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
11/07 00:30Футбол
Дмитрий Хохлов: Будем стараться попасть в Лигу ЕвропыГлавный тренер московского «Динамо» на встрече с болельщиками рассказал о комплектовании команды и целях на сезон.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
09/07 10:00Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
10/07 10:00Хоккей
В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.
11/07 19:01Футбол
Евгений Фролов: Разгром от «Спартака» стал для «Сочи» хорошим уроком31-летний вратарь, один из героев прошлого сезона в составе «Оренбурга», рассказал, как обживается в новой для себя команде – «Сочи» – и высказался по другим актуальным темам.
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
11/07 07:00Футбол
Определять чемпиона России в плей-офф: реально ли этоПрезидент премьер-лиги Сергей Прядкин ушел от прямого ответа на вопрос, как в будущем увеличат количество матчей в РПЛ. Однако среди возможных вариантов был упомянут плей-офф. И это вовсе не утопия для России, если внимательно изучить мировую практику.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
11/07 14:00Хоккей
КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября.
10/07 13:15Хоккей
Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
Новости
20:28 Футбол Гастон Рамирес может перейти в «Спартак» или «Краснодар»
20:02 Журналист: На Олимпиаде в Ванкувере Мутко потратил больше 4 тысяч долларов на завтраки
20:00 Футбол «Пюник» Тарханова сыграл вничью в Лиге Европы. Танков помог «Алашкерту» победить
19:51 Футбол Участник антироссийской акции проиграл в Лиге Европы
19:42 ММА Обидчик Минакова подерется с Бейдером за титул чемпиона Bellator
19:23 Футбол Болельщики сборной ДР Конго избили министра спорта за провал на КАН (видео)
19:21 Теннис Бекхэм посетил Уимблдон и поразил всех своим стилем (фото)
19:20 Футбол Врач сборной Бразилии сообщил о восстановлении Неймара
19:15 Футбол «Барселона» откажется от презентации Гризманна
19:12 Вольная борьба Главному тренеру сборной России по вольной борьбе отказали в продлении американской визы
18:57 Футбол Защитник дортмундской «Боруссии» Толян перебрался серию А
18:57 Футбол СМИ: Cын Хаджи отказал «Спартаку» ради «Генка»
18:55 Футбол Более 97% испанских футболистов не знают список препаратов, запрещенных WADA
18:45 Футбол «Краснодар» объявил об уходе Шишкина
18:44 Футбол Таджикистан сыграет с Испанией и Аргентиной на юношеском ЧМ
18:38 Волейбол Красильников и Стояновский не смогли пробиться в 1/8 финала турнира в Гштаде
18:29 Футбол Участники Лиги чемпионов получат более двух миллиардов евро
18:27 Бокс Денис Лебедев: Я ждал интересного финансового предложения
18:27 Бокс Следующий бой Поветкина может состояться в августе в Англии
18:15 Авто/Мото Алексей Шмотьев: 80 километров до финиша ехали на переднем правом колесе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика