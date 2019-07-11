Обидчик Минакова подерется с Бейдером за титул чемпиона Bellator

Чемпион Bellator в двух весовых категориях Райан Бейдер вернется в октагон 7 сентября.
В этот день американец проведет защиту титула против француза Чейка Конго. Их поединок пройдет в Сан-Хосе (США) и будет транслироваться на стриминговой платформе DAZN.
В крайнем поединке Бэйдер нокаутировал россиянина Федора Емельяненко, а француз Конго победил другого представителя РФ – Виталия Минакова.
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