Майк Тайсон: Макгрегор – гений маркетинга, он никогда не победит Нурмагомедова - Советский спорт
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12 июля 2019 12:17ММА

Майк Тайсон: Макгрегор – гений маркетинга, он никогда не победит Нурмагомедова

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон считает, что Конор Макгрегор никогда не сможет победить чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

- Думаю, что Макгрегор является гением маркетинга. Хабиб побил его, верно? Но они снова хотят драться! Люди все еще хотят увидеть его поединок с Хабибом. Тем не менее Макгрегор не сможет побить Хабиба. Он никогда его не победит. Но люди всё равно готовы платить, чтобы увидеть этот бой.

Хабиб получит больше денег, побеждая этого парня, зная, что он может победить, чем он бы получил, если бы встретился с равным и способным победить его. Так почему бы не подраться с ним хоть 10 раз? Люди заплатят, чтобы увидеть этот бой 10 раз, в котором Макгрегор проиграет все 10. Сейчас все упирается в маркетинг. Макгрегор — гений, и вы не сможете у него не отнять, - приводит слова Тайсона Low Kick MMA.

Напомним, что свой первый поединок после девятимесячной дисквалификации Нурмагомедов проведет против временного чемпиона UFC Дастина Порье. Бой должен состояться 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).

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