Лэдд едва не потеряла сознание при взвешивании на UFC Fight Night 155 (видео) Американка готовится к бою с Жермен де Рандами.

Боец UFC Эспен Лэдд чуть было не потеряла сознание при взвешивании перед боем с Жермен де Рандами на турнире UFC Fight Night 155 в Сакраменто.

24-летняя Лэдд, выступающая в женском легчайшем дивизиона, встала на весы со шторкой без одежды. Пока судьи устанавливали точный вес, Лэдд в буквальном смысле трясло.

Напомним, Лэдд проведет свой четвертый бой в UFC. Пока она не потерпела ни одного поражения в смешанных единоборствах: на ее счету восемь побед. У 35-летней де Рандами из Голландии восемь побед при трех поражениях.

Отметим, что бой де Рандами – Лэдд станет главным событием турнира в Сакраменто.