Лэдд едва не потеряла сознание при взвешивании на UFC Fight Night 155 (видео)

24-летняя Лэдд, выступающая в женском легчайшем дивизиона, встала на весы со шторкой без одежды. Пока судьи устанавливали точный вес, Лэдд в буквальном смысле трясло.
Напомним, Лэдд проведет свой четвертый бой в UFC. Пока она не потерпела ни одного поражения в смешанных единоборствах: на ее счету восемь побед. У 35-летней де Рандами из Голландии восемь побед при трех поражениях.
Отметим, что бой де Рандами – Лэдд станет главным событием турнира в Сакраменто.
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