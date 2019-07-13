Бадд нокаутировала Рубин и другие результаты Bellator 224 - Советский спорт
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13 июля 2019 10:42ММАЛипкин Антон

Бадд нокаутировала Рубин и другие результаты Bellator 224

Турнир прошел в Такервиле.

Чемпион женского полулегкого дивизиона Bellator Джулия Бадд техническим нокаутом одержала победу над Ольгой Рубин в главном поединке турнира Bellator 224 в Такервиле.

А в соглавном бою бывший чемпион среднего дивизиона Рафаэль Карвальо единогласным решением судей выиграл у Чиди Нджокуани (29:28, 29:28, 29:28).

Другие результаты:
Джулиана Веласкес победила Кристину Уилльямс нокаутом во втором раунде
Эд Рут победил Киичи Кунимото нокаутом во втором раунде

Предварительный кард:
Наиноа Данг победил Брэда Робисона единогласным решением судей
Габриэль Варга победил Джеймса Тейлора нокаутом во втором раунде
Майк Джексон победил Кифера Кросби дисквалификацией
Лесли Смит победила Шинейд Кавану раздельным решением судей
Джордан Янг победил Джоэля Баумана сабмишном в первом раунде
Арлин Блэнкоу победила Аманду Бэлл нокаутом в первом раунде
Уилл Флери победил Антонио Джонса нокаутом в первом раунде
Эй Джей Агазарм победил Джэйкоба Лэндина сабмишном в первом раунде
Кристиан Эдвардс победил Джастина Варгаса нокаутом в первом раунде

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