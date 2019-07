Де Рандами нокаутировала Лэдд за 16 секунд

Победу в этом поединке техническим нокаутом на 16-й секунде одержала представительница Голландии.

Также на турнире в Сакраменто состоялось возвращение в смешанные единоборства члена Зала славы UFC Юрайи Фэйбера, которому противостоял Рикки Симон. 40-летний Фэйбер одержал победу в первом раунде, отправив Симона в нокаут через 43 секунды.

Кроме этого в рамках основного карда Джош Эмметт одолел Мирсада Бектича, Сезар Феррейра единогласным решением судей проиграл Марвину Веттори, а Карл Роберсон взял верх над Веллингтоном Турманом раздельным решением судей — 28:29, 29:28, 29:28.

At :16 of round 1, 🇳🇱 @IronLadyMMA gets it done at #UFCSacramento! pic.twitter.com/QLRFE4iZSm