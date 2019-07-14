Де Рандами нокаутировала Лэдд за 16 секунд - Советский спорт
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14 июля 2019 09:38ММА

Де Рандами нокаутировала Лэдд за 16 секунд

В главном бое турнира UFC Fight Night 155, который прошел в Сакраменто (США), встретились представительницы женского легчайшего дивизиона Жермейн де Рандами и Эспен Лэдд.

Победу в этом поединке техническим нокаутом на 16-й секунде одержала представительница Голландии.

Также на турнире в Сакраменто состоялось возвращение в смешанные единоборства члена Зала славы UFC Юрайи Фэйбера, которому противостоял Рикки Симон. 40-летний Фэйбер одержал победу в первом раунде, отправив Симона в нокаут через 43 секунды.

Кроме этого в рамках основного карда Джош Эмметт одолел Мирсада Бектича, Сезар Феррейра единогласным решением судей проиграл Марвину Веттори, а Карл Роберсон взял верх над Веллингтоном Турманом раздельным решением судей — 28:29, 29:28, 29:28.

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