Уайт анонсировал возвращение Макгрегора в 2019 году - Советский спорт
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16 июля 2019 20:55ММАКоноплев Александр

Уайт анонсировал возвращение Макгрегора в 2019 году

Макгрегор сложил чемпионские полномочия в легком весе после поражения от Хабиба Нурмагомедова.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Конор Макгрегор не будет выступать в 2018 году. Ирландец залечивает травму руки.

– Макгрегор вернется в начале следующего года, – приводит слова Уайта MMA News.

Также стало известно, что на UFC 242 может выступить группа Red Hot Chili Peppers.

Напомним, что Макгрегор сложил чемпионские полномочия в легком весе после поражения от Хабиба Нурмагомедова.

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