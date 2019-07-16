Уайт анонсировал возвращение Макгрегора в 2019 году

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Конор Макгрегор не будет выступать в 2018 году. Ирландец залечивает травму руки.
– Макгрегор вернется в начале следующего года, – приводит слова Уайта MMA News.
Также стало известно, что на UFC 242 может выступить группа Red Hot Chili Peppers.
Напомним, что Макгрегор сложил чемпионские полномочия в легком весе после поражения от Хабиба Нурмагомедова.
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