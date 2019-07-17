Макс Холлоуэй: Бой с Хабибом все еще в моих планах. То же самое касается Макгрегора - Советский спорт
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17 июля 2019 11:54ММАГичунцев Артур

Макс Холлоуэй: Бой с Хабибом все еще в моих планах. То же самое касается Макгрегора

Бойцы должны были провести поединок за титул в легком весе, но тогда американец снялся с боя из-за травмы.

Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй рассказал о планах на будущее, отметив, что по-прежнему хочет подраться с обладателем титула в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Бой с Хабибом все еще в моих планах. Думаю, фанатам будет интересен этот поединок. То же самое касается Макгрегора. Мы можем обсудить бой с Конором, если он надумает возвращаться. В общем, варианты есть», – цитирует Холлоуэя BJPenn.

27 июля американец проведет защиту титула в бою против соотечественника Фрэнки Эдгара, а россиянин 7 сентября сразится с Дастином Порье из США.

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