Бывший боец UFC обвинен в сексуальной эксплуатации ребенка и непристойном поведении Бывший боец UFC Абель Трухильо был обвинен в сексуальной эксплуатации ребенка и непристойном поведении.

По информации TSN, Трухильо был арестован 24 мая в округе Бровард, штат Флорида, после того, как в Колорадо был выдан ордер на его арест. В середине июня он был экстрадирован в округ Дуглас.

Как отмечает издание, из-за характера обвинений подробности, связанные с инцидентом, недоступны для публичного опубликования.

Как отмечает издание, в случае признания Трухильо виновным каждое обвинение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 18 месяцев и штраф в размере от 1000 до 100 000 долларов США.

Добавим, что предварительное судебное слушание по делу Трухильо назначено на ближайший четверг.