Бывший боец UFC обвинен в сексуальной эксплуатации ребенка и непристойном поведении

По информации TSN, Трухильо был арестован 24 мая в округе Бровард, штат Флорида, после того, как в Колорадо был выдан ордер на его арест. В середине июня он был экстрадирован в округ Дуглас.
Как отмечает издание, из-за характера обвинений подробности, связанные с инцидентом, недоступны для публичного опубликования.
Как отмечает издание, в случае признания Трухильо виновным каждое обвинение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 18 месяцев и штраф в размере от 1000 до 100 000 долларов США.
Добавим, что предварительное судебное слушание по делу Трухильо назначено на ближайший четверг.
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