Дана Уайт: Макгрегор не будет драться с победителем боя Нурмагомедов – Порье Ирландец проиграл россиянину в октябре 2018 года.

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном возвращении бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Макгрегор вернется в октагон в этом году или в начале следующего года. Хочу отметить, что он не будет соперником победителя боя между Хабибом и Порье», – цитирует Уайта TMZ.

Уроженец Дагестана встретится с американцем Дастином Порье 7 сентября на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).