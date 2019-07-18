Дана Уайт: Макгрегор не будет драться с победителем боя Нурмагомедов – Порье

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном возвращении бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Макгрегор вернется в октагон в этом году или в начале следующего года. Хочу отметить, что он не будет соперником победителя боя между Хабибом и Порье», – цитирует Уайта TMZ.
Уроженец Дагестана встретится с американцем Дастином Порье 7 сентября на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
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