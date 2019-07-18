Александр Емельяненко: Мой следующий бой состоится в конце сентября – начале октября - Советский спорт
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18 июля 2019 11:24ММАЛипкин Антон

Александр Емельяненко: Мой следующий бой состоится в конце сентября – начале октября

Емельяненко не выступал с августа прошлого года.

Российский боец Александр Емельяненко анонсировал в инстаграме свой следующий бой.

«Мой следующий бой состоится в конце сентября или в начале октября в организации GFC. Смотрите, а сейчас я пошел работать», – сказал 37-летний Емельяненко на видео, опубликованном в сообщении. В подписи к посту отмечается, что соперник пока не известен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Емельяненко ведет переговоры с организацией по проведению кулачных боев Bare Knuckle FC.

Свой предыдущий бой Емельяненко провел в августе 2018 года, проведя ничейный поединок с Тони Джонсоном на турнире World Fighting Championship Akhmat 50 в Москве.

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