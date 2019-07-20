Президент UFC готов организовать бой Адесаньи и Джонса В крайнем поединке представитель США победил бразильца Тьяго Сантоса.

Глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос об организации боя между чемпионом лиги в полутяжелом весе Джоном Джонсом и временным обладателем титула в среднем дивизионе Исраэлем Адесаньей.

«Я определенно заинтересован в данном противостоянии. Но Исраэлю нужно концентрироваться на своем текущем сопернике в лице Роберта Уиттакера. Ему предстоит драться с настоящим воином. Поэтому сейчас он должен беспокоиться именно об этом.

Если же ему удастся побить Уиттакера, то тогда он станет действительно очень опасным бойцом, которого Джонсу нужно будет воспринимать абсолютно серьезно», – приводит слова функционера «Газета.Ru» со ссылкой на MMAJunkie.

29-летний Адесанья провел в UFC 6 боев и одержал 6 побед. Что касается 32-летнего Джонса, то американец провел 20 боев, одержал 18 побед, потерпел одно поражение. Еще один бой был аннулирован из-за проваленного допинг-теста.