Олейник госпитализирован в одну из больниц Сан-Антонио

По словам менеджера Авраама Кава Алексей Олейник в настоящее время находится в местной больнице. Есть подозрения на разрыв крестообразных связок, но это пока еще не подтверждено, - написал в своем аккаунте Twitter журналист ESPN Ариэль Хелуани.
Напомним, что поражение от Харриса стало 13-м в карьере российского бойца при 57 победах и одной ничьей.
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