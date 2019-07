Олейник госпитализирован в одну из больниц Сан-Антонио

По словам менеджера Авраама Кава Алексей Олейник в настоящее время находится в местной больнице. Есть подозрения на разрыв крестообразных связок, но это пока еще не подтверждено, - написал в своем аккаунте Twitter журналист ESPN Ариэль Хелуани.

Напомним, что поражение от Харриса стало 13-м в карьере российского бойца при 57 победах и одной ничьей.

Alexey Oleinik is currently at a local hospital, per his manager Abraham Kawa. The fear is he tore his ACL but it’s not confirmed yet. Andrei Arlovski and Ben Rothwell, also clients of Kawa’s, were not transported to the hospital, he said.