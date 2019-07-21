Олейник госпитализирован в одну из больниц Сан-Антонио - Советский спорт
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21 июля 2019 10:08ММА

Олейник госпитализирован в одну из больниц Сан-Антонио

Российский боец Алексей Олейник госпитализирован в одну из больниц Сан-Антонио (США) после поражения от американца Уолта Харриса на турнире UFC on ESPN 4.

По словам менеджера Авраама Кава Алексей Олейник в настоящее время находится в местной больнице. Есть подозрения на разрыв крестообразных связок, но это пока еще не подтверждено, - написал в своем аккаунте Twitter журналист ESPN Ариэль Хелуани.

Напомним, что поражение от Харриса стало 13-м в карьере российского бойца при 57 победах и одной ничьей.

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