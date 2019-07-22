Представитель Олейника: Восстановление Алексея может занять пять-шесть недель В крайнем поединке он получил двойной перелом ноги.

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник сможет вернуться к тренировкам через два месяца. Об этом заявили в команде 42-летнего спортсмена.

«Пока операцию делать не стали, в понедельник врач примет решение. По предварительному прогнозу, восстановление может занять пять-шесть недель», – заявил ТАСС представитель бойца.

Напомним, Олейник получил травму в бою против американца Уолта Харриса, которому проиграл на 12-й секунде в рамках турнира UFC.