Представитель Олейника: Восстановление Алексея может занять пять-шесть недель - Советский спорт
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22 июля 2019 12:48ММАГичунцев Артур

Представитель Олейника: Восстановление Алексея может занять пять-шесть недель

В крайнем поединке он получил двойной перелом ноги.

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник сможет вернуться к тренировкам через два месяца. Об этом заявили в команде 42-летнего спортсмена.

«Пока операцию делать не стали, в понедельник врач примет решение. По предварительному прогнозу, восстановление может занять пять-шесть недель», – заявил ТАСС представитель бойца.

Напомним, Олейник получил травму в бою против американца Уолта Харриса, которому проиграл на 12-й секунде в рамках турнира UFC.

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