Представитель Олейника: Восстановление Алексея может занять пять-шесть недель

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник сможет вернуться к тренировкам через два месяца. Об этом заявили в команде 42-летнего спортсмена.
«Пока операцию делать не стали, в понедельник врач примет решение. По предварительному прогнозу, восстановление может занять пять-шесть недель», – заявил ТАСС представитель бойца.
Напомним, Олейник получил травму в бою против американца Уолта Харриса, которому проиграл на 12-й секунде в рамках турнира UFC.
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