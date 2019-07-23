Абдулманап Нурмагомедов: В борьбе с медведем проверял характер Хабиба - Советский спорт
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23 июля 2019 11:55ММАЛипкин Антон

Абдулманап Нурмагомедов: В борьбе с медведем проверял характер Хабиба

Чемпион UFC в детстве боролся с медвежонком.

Тренер Абдулманам Нурмагомедов объяснил, зачем заставлял своего сына чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова бороться в детстве с медведем.

«Я проверял на каком-то этапе его характер, его отношение к медведю, – приводит ТАСС слова Нурмагомедова-старшего. – Единственное, что Хабиб тогда сказал, что медведь кусается. Я ответил ему, чтобы тоже кусался, это была проверка».

Напомним, о борьбе Нурмагомедова с медвежонком стало известно благодаря видеоролику, который неоднократно появлялся в сети.

7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов проведет вторую защиту своего чемпионского пояса в поединке с американцем Дастином Порье.

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