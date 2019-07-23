Чемпион ACA Жамалдаев проведет первую защиту титула

Оппонентом россиянина станет ведущий бразильский полулегковес Фелипе Фроес.
Жамалдаев (17-1) ведет рекордную победную серию шестой год подряд. Титул чемпиона организации Салман завоевал в марте 2019 года в напряженном пятираундовом противостоянии против знаменитого «Мотиватора» Марата Балаева. Бой поразил зрителей стойкостью соперников соперников.
Фелипе Фроес — высококлассный, расчетливый, техничный боец, спарринг-партнер бывшего чемпиона UFC Жозе Альдо. На его счету 17 побед, 4 поражения.
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