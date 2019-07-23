Чемпион ACA Жамалдаев проведет первую защиту титула - Советский спорт
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23 июля 2019 12:21ММАВащенко Сергей

Чемпион ACA Жамалдаев проведет первую защиту титула

Чемпион лиги ACA в полулёгком весе Салман Жамалдаев проведет первую защиту титула на юбилейном турнире ACA 100 в Грозном 4 октября.

Оппонентом россиянина станет ведущий бразильский полулегковес Фелипе Фроес.

Жамалдаев (17-1) ведет рекордную победную серию шестой год подряд. Титул чемпиона организации Салман завоевал в марте 2019 года в напряженном пятираундовом противостоянии против знаменитого «Мотиватора» Марата Балаева. Бой поразил зрителей стойкостью соперников соперников.

Фелипе Фроес — высококлассный, расчетливый, техничный боец, спарринг-партнер бывшего чемпиона UFC Жозе Альдо. На его счету 17 побед, 4 поражения.

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