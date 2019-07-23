Абдулманап Нурмагомедов: Сейчас Хабибу нужно убрать 2,5-3 кг - Советский спорт
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23 июля 2019 12:46ММАЛипкин Антон

Абдулманап Нурмагомедов: Сейчас Хабибу нужно убрать 2,5-3 кг

Чемпион UFC в легком весе готовится к бою с Порье.

Тренер Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, как его сын – чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов – готовится к поединку с американцем Дастином Порье.

«По весу у нас все нормально, по объемам работы мы тоже идем по графику, – приводит ТАСС слова Нурмагомедова-старшего. – Сейчас нам необходимо убрать 2,5-3 килограмма».

Напомним, бой Нурмагомедов – Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Для 30-летнего российского бойца этот поединок станет второй защитой титула, который он завоевал в апреле прошлого года.

6 октября 2018 года Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора.

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