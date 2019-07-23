Абдулманап Нурмагомедов: Во втором-третьем раундах вы увидите сюрпризы от Хабиба Чемпион UFC проведет бой с Порье.

Тренер Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, как его сын – чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов – будет вести бой с американцем Дастином Порье.

«У нас уже есть домашние заготовки, сюрпризы для Дастина Порье, – приводит ТАСС слова Нурмагомедова-старшего. – В середине второго – начале третьего раунда вы их увидите. У нас будут сюрпризы по ударной технике».

Напомним, бой Нурмагомедов – Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Для 30-летнего российского бойца этот поединок станет 28 в смешанных единоборствах. В предыдущих 27 боях Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения. На счету 30-летнего Порье 25 побед и пять поражений.