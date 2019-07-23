Отец Хабиба: Макгрегор считал себя главным в UFC, но сейчас он выглядит посредственно

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Ему интересно зарабатывать деньги, ему можно и не драться. Но он не может сейчас терпеть то, что происходит в UFC. Конор считал себя главным, но сейчас он выглядит посредственно.
На Ближнем Востоке к нему интерес и вовсе только негативный. За его выходки, за оскорбление религии, за оскорбление семьи, государственности. Для него на первом месте стоит заработок, и я думаю, что он на вторых позициях», – цитирует специалиста ТАСС.
Ранее сообщалось, что ирландец требует от UFC реванш с Нурмагомедовым, однако, россиянин предпочитает других соперников.
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