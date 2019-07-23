Абдулманап Нурмагомедов: Американская виза? Зачем я буду дергаться, если турнир в Эмиратах

Тренер Абдулманап Нурмагомедов заявил, что в ближайшее время не планирует подавать документы на получение американской визы.
«Зачем я буду дергаться, если турнир в Эмиратах? Я туда могу без визы поехать, – приводи ТАСС слова Нурмагомедова. – А американская виза... Ведь и Хабибу (Нурмагомедову) когда-то отказывали, но потом дали».
Напомним, Нурмагомедов-старший несколько раз получал отказ от консульства и не мог приезжать на бои своего сына в США.
Свой следующий поединок чемпион UFC в легком весе проведет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Его соперником станет американец Дастин Порье.
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