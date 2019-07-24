Хабиб Нурмагомедов: Осознаю, что могу потерять в случае поражения Порье - Советский спорт
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24 июля 2019 10:00ММА

Хабиб Нурмагомедов: Осознаю, что могу потерять в случае поражения Порье

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что не нуждается в дополнительной мотивации перед поединком с американцем Дастином Порье.

- Словесная перепалка совсем не обязательна, чтобы появилась мотивация. У меня есть спортивная мотивация, мне еще не 50 лет. Так что в этом плане никаких проблем нет. Я не недооцениваю Порье, он очень хороший соперник и боец. У него временный титул. Осталось, чуть больше двух месяцев и для меня главное, чтобы подойти к бою в хорошей физической форме. А есть наличие словесной перепалки перед боем не имеет никакого значения.

Конечно, на меня давит психологически ответственность. Важно для себя осознать, на что ты идешь и что можешь потерять. В этом случае можно все хорошо взвесить. Я знаю, что потеряю, если проиграю бой. Поэтому я продолжаю готовиться и тренироваться, а что будет внутри октагона никто не знает, - сказал Хабиб в интервью UFC, видео которого опубликовано на официальном канале организации в YouTube.

Напомним, бой Нурмагомедов – Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Для 30-летнего российского бойца этот поединок станет второй защитой титула, который он завоевал в апреле прошлого года.

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