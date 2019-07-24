Однорукий боец дебютирует в Bellator 24 августа Однорукий боец смешанных единоборств Ник Ньюэлл дебютирует в Bellator 24 августа в Бриджпорте, когда встретится с Кори Браунингом.

Как сообщает Hartford Courant, бой пройдет на Webster Bank Arena в рамках Bellator 225, третьего мероприятия, проводимого в этом году в Коннектикуте.

- Я очень рад, что у меня есть подходящая сцена для демонстрации моих навыков в смешанных единоборствах. У меня будет хороший соперник. Это будет отличный поединок для все фанатов. Но не заблуждайтесь, я лучший боец, - сказал Ньюэлл.

Ньюэлл, родившийся без левой руки из-за врожденной ампутации, является одним из самых успешных бойцов ММА в Коннектикуте. На данный момент он провел 17 боев, 15 из которых выиграл.

Добавим, что в рамках этого же турнира пройдет поединок между российским бойцом смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом, первый поединок которых состоялся 15 февраля и был признан несостоявшимся.