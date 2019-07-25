Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звезд по версии Forbes

Издание Forbes составило рейтинг 40 самых успешных звезд российского шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Его возглавил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. При подсчетах учитывались доход звезды, ее упоминания в СМИ и социальных сетях.
Рейтинг 30-летнего бойца составил 73,18 балла. Нурмагомедов опередил телеведущую и певицу Ольгу Бузову, у которой 72,14 балла. На третьем месте расположился форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (55,62). В топ-10 также вошел Артем Дзюба, занявший девятое место (37,56).
Теннисистка Мария Шарапова стала 11-й (34,26), голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев – 15-м (23,97), форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров – 16-м (23,57), теннисист Карен Хачанов – 20-м (17,1), фигуристка Алина Загитова – 33-й (12,06), еще одна фигуристка – Евгения Медведева – 40-й (9,09).
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