Бой Лобова и Хана может состояться в промоушене BRAVE FC Российскому бойцу хотят организовать поединок с боксером.

Глава промоушена BRAVE FC Мохаммед Шахид высказался о возможности проведения боксерского боя между российским бойцом Артемом Лобовым и британским боксером Амиром Ханом.

«Этот боксерский поединок нас интересует, – приводит MMA Mania слова Шахида. – Так что мы готовы вести переговоры. Если мы договоримся с обеими сторонами, то такой бой состоится, хотя у нас есть другие варианты для Лобова. Нам хотелось бы, чтобы он встретился с боксером топ-уровня, но пока никаких переговоров не было.

Отметим, что 23 июня Лобов одержал победу над бывшим чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC 6 в Тампе.