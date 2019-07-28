«Сайборг» победила Спенсер на UFC 240 - Советский спорт
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28 июля 2019 08:20ММА

«Сайборг» победила Спенсер на UFC 240

Бразильянка Крис «Сайборг» Жустино одержала победу в бою с канадкой Фелишей Спенсер на турнире UFC 240.

Поединок прошел на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), продлился все три раунда и завершился победой бразильской спортсменки единогласным решением судей 30:27; 30:27; 30:27.

Ранее на турнире россиянин Арман Царукян в своем втором поединке в UFC взял верх над канадцем Оливье Обин-Мерсье единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

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