«Сайборг» победила Спенсер на UFC 240

Поединок прошел на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), продлился все три раунда и завершился победой бразильской спортсменки единогласным решением судей 30:27; 30:27; 30:27.
Ранее на турнире россиянин Арман Царукян в своем втором поединке в UFC взял верх над канадцем Оливье Обин-Мерсье единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
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