Царукян одержал свою первую победу в UFC

Поединок прошел на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), продолжался все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.
Добавим, что для 22-летнего россиянина это первая победа в UFC. Всего на счету Царукяна 14 побед при двух поражениях в ММА. В активе Обена-Мерсье 12 побед и пять поражений в ММА.
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