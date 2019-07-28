Царукян одержал свою первую победу в UFC - Советский спорт
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28 июля 2019 08:15ММА

Царукян одержал свою первую победу в UFC

Российский боец смешанного стиля Арман Царукян одержал победу над канадцем Оливье Обеном-Мерсье на турнире UFC 240.

Поединок прошел на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), продолжался все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Добавим, что для 22-летнего россиянина это первая победа в UFC. Всего на счету Царукяна 14 побед при двух поражениях в ММА. В активе Обена-Мерсье 12 побед и пять поражений в ММА.

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