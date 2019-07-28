«Этот парень — легенда». Нурмагомедов поддержал Эдгара после поражения Холлоуэю - Советский спорт
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28 июля 2019 10:05ММА

«Этот парень — легенда». Нурмагомедов поддержал Эдгара после поражения Холлоуэю

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил свое уважение американскому бойцу смешанных боевых стиля, бывшему чемпиону организации американцу Фрэнки Эдгару.

«Этот парень — легенда. Фрэнки Эдгар. Более 10 лет он остается одним из лучших бойцов в UFC», - написал Нурмагомедов в своем Twitter.

Напомним, что в бою за звание чемпиона в полулегком весе Эдгар проиграл своему соотечественнику Максу Холлоуэю в рамках турнира UFC 240, который прошел на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада).

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