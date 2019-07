«Этот парень — легенда». Нурмагомедов поддержал Эдгара после поражения Холлоуэю

«Этот парень — легенда. Фрэнки Эдгар. Более 10 лет он остается одним из лучших бойцов в UFC», - написал Нурмагомедов в своем Twitter.

Напомним, что в бою за звание чемпиона в полулегком весе Эдгар проиграл своему соотечественнику Максу Холлоуэю в рамках турнира UFC 240, который прошел на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада).

This guy is a Legend @FrankieEdgar

More than 10 years, he’s one of the best fighter in @ufc #respect #champ pic.twitter.com/7qpQo5eQwZ