«Этот парень — легенда». Нурмагомедов поддержал Эдгара после поражения Холлоуэю Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил свое уважение американскому бойцу смешанных боевых стиля, бывшему чемпиону организации американцу Фрэнки Эдгару.

«Этот парень — легенда. Фрэнки Эдгар. Более 10 лет он остается одним из лучших бойцов в UFC», - написал Нурмагомедов в своем Twitter.

Напомним, что в бою за звание чемпиона в полулегком весе Эдгар проиграл своему соотечественнику Максу Холлоуэю в рамках турнира UFC 240, который прошел на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада).