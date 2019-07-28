«Этот парень — легенда». Нурмагомедов поддержал Эдгара после поражения Холлоуэю

«Этот парень — легенда. Фрэнки Эдгар. Более 10 лет он остается одним из лучших бойцов в UFC», - написал Нурмагомедов в своем Twitter.
Напомним, что в бою за звание чемпиона в полулегком весе Эдгар проиграл своему соотечественнику Максу Холлоуэю в рамках турнира UFC 240, который прошел на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада).
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