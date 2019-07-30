Волков и Дос Сантос могут подраться на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля Александр Волков с большой долей вероятности станет участником московского турнира UFC.
Согласно источнику, его соперником может стать 36-летний бразилец Джуниор Дос Сантос, который в июне этого года проиграл Фрэнсису Нганну.
«На данный момент ведутся переговоры об этом поединке», – цитирует ТАСС свой источник в команде Дос Сантоса.
Напомним, 30-летний Волков в крайнем поединке проиграл американцу Деррику Льюису. В апреле он должен был подраться с голландцем Алистером Оверимом, однако, снялся с боя из-за травмы.
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