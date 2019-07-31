Олейнику не потребуется операция в связи с переломом ноги

- У Алексея двойной перелом без смещений и фракций. Операция на данный момент не требуется. Если все будет хорошо, то неделю-две будет необходимо передвигаться с костылями, а потом около трех недель - в специальном ботинке, - цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.
Ранее сообщалось, что восстановление российского бойца может занять пять-шесть недель
Напомним, Олейник получил травму в бою против американца Уолта Харриса, которому проиграл на 12-й секунде в рамках турнира на турнире UFC on ESPN 4.
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