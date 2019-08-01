Дастин Порье: Хабиб на дуэли взглядов выглядел крупным парнем, но не крупнее меня

Временный чемпион UFC Дастин Порье высказался перед поединком против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«Мы виделись с Хабибом дважды: на пресс-конференции в Лондоне, а затем в Вегасе. Не чувствую какой-то большой шумихи вокруг нашего боя. Все довольно тихо, и мне так нравится больше. Но посмотрим, что будет в воздухе, когда до боя останется совсем немного времени.
Хабиб вел себя очень уверенно на пресс-конференции, собственно, чего и следовало ожидать. Он выглядел крупным парнем на дуэли взглядов, но не крупнее меня. Что я увидел в глазах Хабиба? Я вообще не придаю значения поведению на дуэлях взглядов
Я думаю, мы с Хабибом показали друг другу уважение. Мы уважаем то, что каждый из нас достиг в спорте и понимаем, что стоит на кону. Посмотрим, что будет 7 сентября», – приводит слова американца «Газета.Ru» со ссылкой на MMAJunkie.
Отметим, что уроженец Дагестана является действующим обладателем титула.
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