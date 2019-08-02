Биспинг считает, что Макгрегор станет следующим соперником для победителя пары Нурмагомедов – Порье - Советский спорт
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02 августа 2019 15:52ММАГичунцев Артур

Биспинг считает, что Макгрегор станет следующим соперником для победителя пары Нурмагомедов – Порье

Осенью 2018 года он проиграл россиянину удушающим приемом.

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг убежден, что ирландец Конор Макгрегор получит титульный бой после поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

При этом британец отметил, что для Макгрегора выгоден поединок против американца, которого он победил в 2014 году.

«Макгрегор молится, чтобы Порье победил Нурмагомедова. В таком случае он сможет вновь встретиться с Дастином. Мы помним, что он победил Порье, но это было давно. Тем не менее, это будет самый простой путь к титулу», – сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Бой Нурмагомедова, который является чемпионом, и Порье состоится 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

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