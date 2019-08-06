Чемпион UFC объяснил, при каких условиях Порье может победить Нурмагомедова

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс дал прогноз на поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.
«Ничего против Дастина не имею, просто Хабиб – уникальный боец. У него экстраординарная борьба, его тейкдауны почти невозможно остановить. Я не знаю, кто выиграет, но, думаю, что если Дастин выйдет с хорошей борьбой, с отточенными болевыми, если он сумеет подниматься на ноги, то он даст Хабибу хороший бой.
Я болею за Дастина, просто потому что Хабиб тренируется в одном клубе с Дэниэлом Кормье. Пусть победит сильнейший», – заявил американец пресс-службе UFC.
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