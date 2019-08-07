Абдулманап Нурмагомедов: Бой с Порье в Абу-Даби – огромный плюс

Тренер Абдулманап Нурмагомедов высказался о проведении боя своего сына – чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова – с Дастином Порье в Абу-Даби.
«Это огромный плюс, – сказал Нурмагомедов-старший в интервью «Советскому спорту». – В отличие от США в Эмираты гораздо легче попасть, никаких проблем с визой. Поэтому многие наши болельщики смогут посетить этот бой, билеты заранее куплены. Для меня и для нашего окружения это очень хорошо.
Если помните, на бое против Конора я не мог присутствовать из-за того, что визу мне не дали, сейчас все по-другому. Для нас это как домашний поединок: мало того, что будет 21 человек нашей команды, много родственников туда поедет, просто соотечественников и земляков».
Полностью интервью с Нурмагомедовым читайте в ближайшее время.
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