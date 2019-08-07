Абдулманап Нурмагомедов: На руках Порье очень силен, но тактически мы его обыграем - Советский спорт
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07 августа 2019 07:20ММА

Абдулманап Нурмагомедов: На руках Порье очень силен, но тактически мы его обыграем

Тренер чемпиона UFC дал интервью «Советскому спорту».

Тренер Абдулманап Нурмагомедов высказался об американце Дастине Порье, с которым его сын – чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов – проведет свою вторую защиту титула.

«На руках он действительно очень силен, но тактически мы его обыграем, – сказал Нурмагомедов-старший в интервью «Советскому спорту». – Какая тактика у нас будет, я вам естественно не скажу: все сами увидите в октагоне. Хотя никакой недооценки соперника быть не должно. Тем более у него временный пояс, а он претендует на пояс абсолютного чемпиона, какая может быть недооценка?

К каждому человеку я подхожу детально. У нас в графе «поражения» цифра «ноль». Я хочу, чтобы так было до конца нашей карьеры. С каждым разом я все больше чувствую нашу ответственность перед болельщиками».

Полностью интервью с Нурмагомедовым читайте в ближайшее время.

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