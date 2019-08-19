Нурмагомедов в ближайшие дни вылетит в ОАЭ Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ближайшее время вылетит в Абу-Даби, где проведет поединок против американца Дастина Порье.

Загрузка... «Хабиб вылетит в ОАЭ в ближайшие дни», - цитирует ТАСС представителя команды российского спортсмена. Напомним, бой Нурмагомедов – Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Для 30-летнего российского бойца этот поединок станет 28 в смешанных единоборствах. В предыдущих 27 боях Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения. На счету 30-летнего Порье 25 побед и пять поражений.