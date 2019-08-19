Нуньес проведет следующую защиту титула в декабре Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведет следующий поединок против представительницы Голландии Жермен де Рандами.

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Поединок в легчайшем весе состоится на турнире UFC 245, который пройдет в Лас-Вегасе 14 декабря, - сообщил в своем Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.

Напомним, что в своем последнем поединке, который прошел в рамках турнира UFC 239, Нуньес одержала победу над Холли Холм из США техническим нокаутом в первом раунде.