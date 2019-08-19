Шлеменко проведет следующий бой на ВЭФ-2019 Один из самых именитых российских бойцов смешанных единоборств Александр Шлеменко примет участие в дебютном турнире Roscongress Vladivostok Combat Night, который пройдет 5 сентября в рамках V Восточного экономического форума.

В главном бою вечера он встретится с американцем Крисом Крис Ханикаттом. Организаторами турнира выступили компания «Телеспорт Медиа» и Фонд Росконгресс.

Александр Шлеменко – двукратный победитель Гран-при и многократный чемпион американского промоушена Bellator. Он выиграл 58 из 70 боев. Предыдущий бой Шлеменко состоялся в мае в Челябинске, где «Шторм» нокаутировал бразильца Вискарди Андраде.

Ханикатт выиграл 11 из 14 боев. Большинство побед американец по прозвищу «Резак» одержал в промоушене Bellator.

Турнир Roscongress Vladivostok Combat Night пройдет на борту круизного лайнера Costa Venezia. Дуэль взглядов состоится 4 сентября на выставке «Улица Дальнего Востока».