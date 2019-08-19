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19 августа 2019 17:39ММАКоноплев Александр

Боксер вступился за побитого Макгрегором пенсионера

Ирландский боксер-средневес Люк Келлер предложил бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору разобраться по-мужски на ринге.

Келлеру не понравилось, как боец поступил с одним из посетителей бара в Дублине. Пожилой мужчина отказался от фирменного виски Макгрегора, за что получил удар в лицо.

– Макгрегор низко пал. Так же он поступил с моим другом несколько лет назад. Я хочу поставить Конора на место. Надеюсь, у него хватит яиц, чтобы снова выйти на ринг, – написал Келлер в своем твиттере.

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