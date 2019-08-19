Шлеменко готовится к переходу в UFC Но это будет сделать сложно.

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Российский боец Александр Шлеменко не исключил подписания контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). На данный 35-летний россиянин выступает в Bellator.

– Я расставался с Bellator ради одной цели – перехода именно в UFC, поэтому это событие не за горами, но на данный момент я сосредоточен на выступлении в России. У меня не до конца закончился еще период первого отказа с Bellator. Он продлится еще год, поэтому сейчас не очень выгодная ситуация для переговоров с UFC.

Bellator может мне элементарно кидать палки в колеса. Они могут просто повторить предложение UFC. Они не видят конкурентов в лице других организаций, им все равно, где я буду выступать. Но если я захочу перейти в UFC, они могут выбрать тактику, которую использовали и раньше «ни себе, ни людям». Поэтому у меня сейчас переходный период. У моего менеджера есть диалог с UFC, но мы пока не готовы говорить, что будет дальше, – приводит слова Шлеменко News.ru.